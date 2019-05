Noch mehr Regen: Eisheilige verpatzen Muttertag

Am Muttertag bleibt in weiten Teilen Österreichs das Wetter trüb und regnerisch. Der meiste Niederschlag fällt voraussichtlich in den Gebirgsstaulagen Ober- und Niederösterreichs. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1000 Meter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, entlang der Hohen und Niederen Tauern sowie am Alpenostrand auch kräftig bis stürmisch aus West bis Nordwest. In den Landesteilen südlich des Alpenhauptkammes wird es damit teils föhnig. Hier gibt es die meisten trockenen Phasen und stellenweise lockert es sogar etwas auf. In der Früh zeigt das Thermometer vier bis neun Grad, am Tag maximal sieben bis 15 Grad.