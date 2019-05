KH Nord: 6000 Euro für ein Garten-Gespräch!

Belege für den üblichen Umgang mit Steuergeld

Die nicht wirklich kostenbewusste Bewirtung der US-Gartenexpertin ist kein Einzelfall, wie die vorliegenden Akten zeigen: So hat die Führung des Krankenanstaltenverbundes auch 20 „Influencer“ und VIPs zu einem Dinner ins edle Schwarze Kameel in Wien eingeladen. Auch diese Rechnung übernahm - natürlich - der Steuerzahler: 4600 Euro kostete das Rauf und Runter auf der Speisekarte mit „Gebratenen Wolfsbarschfilets auf Limonen-Selleriepüree“ und „Lavendel Panna Cotta mit gebeizten Himbeeren“. Im Schnitt speiste jeder der 20 Gäste des Wiener Spitalsbetreibers an diesem Abend um 230 Euro ...