Wie Sie den Lernerfolg Ihrer Kinder verdoppeln

Kids-Coach Nina Petz beantwortet Ihre Fragen

Meine Kinder (6 und 12) streiten momentan sehr viel. Nichts hilft, ich bin mit meinen Nerven am Ende. Oft schreie ich sie nur noch an, und das tut mir dann auch schrecklich leid. Was kann ich tun?



Vielen Dank für Ihre ehrlichen Worte! Gefühlsmanagement ist nicht nur für unsere Kinder oft schwierig zu erlernen, sondern auch wir Erwachsene müssen uns hier immer wieder „updaten“ und alte Muster brechen. Gerade aufgrund der Vorbildwirkung ist es auch für Eltern wichtig, Gefühle kontrollieren zu können und sie entspannt zu leben. Wenn es brenzlig wird, halten Sie z. B. einen Moment inne, zählen bis zehn und sagen sich wiederholt „Ich kann das schaffen“. Nehmen Sie sich kurz aus der Situation raus: Gehen Sie frische Luft schnappen, lassen Sie sich kühles Wasser über die Hände laufen, springen Sie auf einem Bein, o.Ä. Finden Sie ein lustiges Geräusch oder eine witzige Stimme, die sich bei Ihnen statt des Schreiens einschaltet. Gemeinsames Lachen ist unbedingt erlaubt! Stellen Sie sich mal vor, man würde Sie beim Schreien mit Ihren Kindern beobachten. Übernehmen Sie Verantwortung, denn Ihr Nachwuchs ist nicht „schuld“ an Ihren Gefühlen. Forschen Sie nach, was die Auslöser für Ihre Wut und Ihr Schreien sind.