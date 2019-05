Erstmals über eine Mio. Airbnb-Gäste in Österreich

Airbnb-Gäste ließen 390 Millionen Euro in Österreich

Die Wertschöpfung der auf Airbnb buchenden Reisenden in Österreich bezifferte der Anbieter mit rund 390 Millionen Euro - damit seien 4600 Jobs verbunden. Das Geld fließe beispielsweise in Form von Konsumausgaben in die lokalen Geschäfte und Restaurants sowie in den Kultur- und Unterhaltungsbereich. Die Gäste gäben mit im Schnitt 122 Euro pro Tag „deutlich mehr aus als der durchschnittliche Tourist“ - mit den Angaben zufolge 80 Euro in der Sommersaison bzw. 98 Euro in der Wintersaison.