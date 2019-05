Pool: Was Sie bei Planung und Bau beachten müssen

Das eigene Schwimmbad ist wohl der Traum vieler Gartenbesitzer. Nicht alle können sich diesen auch erfüllen. Die statussymbolträchtige Sache geht ganz schön ins Geld. Warum das so ist und worauf es bei der Planung und Errichtung eines „echten“ Pools (also eines in die Erde eingelassenen Schwimmbeckens) ankommt, haben wir einen ausgewiesenen Experten gefragt: Johann Poinstingl ist Präsident des ÖVS. Der Österreichische Verband der Schwimmbad- und Saunawirtschaft ist ein Zusammenschluss von Herstellern und Anbietern von Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen im nichtöffentlichen Bereich.