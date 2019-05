Nach Tumor-OP: „Bin bis Pfingsten wieder fit“

„Kardinal Schönborn ist wohlauf und will bis Pfingsten wieder fit sein. Deshalb wird er sich für die kommenden Wochen zurückziehen und auskurieren“, hieß es am Donnerstag. Diese befreiende Nachricht löste bei Tausenden Gläubigen eine Riesenerleichterung aus. Immer wieder wurde ja für Österreichs obersten Hirten nach Offenbarung seiner Tumor-Erkrankung in vielen Gotteshäusern, in privaten Kapellen aber auch ganz im Stillen gebetet. Und auch Glückwünsche per Post oder im Internet wurden abgeschickt.