KAC-Stürmer Thomas Koch im Preisrennen

84 Vereine aus 13 Nationen sind Teil der Alliance of European Hockey Clubs (EHC), der 2016 gegründet wurde. Jährlich wird ein herausragender Spieler oder ein herausragender Club in Europa geehrt. Für die Saison 2018/19 werden am 11. Juni Preise in vier Kategorien verliehen: Young Player of the Year, Coach of the Year, Club of the Year und der Warrior Career Excellence Award. Das ist jener Spieler, der - laut EHC - „während seiner Karriere beispielgebend für Sportsgeist und Hingabe in Verbindung mit gemeinnützigem Engagement und hoher individueller Spielqualität“.