Thiem: Jetzt kommt‘s zum Kracher gegen Federer

Jedenfalls ist Thiem in ausgezeichneter Form und sein erster 1000er-Titel auch auf Sand nach jenem auf Hardcourt in Indian Wells scheint nur noch eine Frage der Zeit. Nach zuletzt zwei Final-Niederlagen gegen Rafael Nadal (2017) und Alexander Zverev (2018) könnte er in der spanischen Hauptstadt im dritten Anlauf zuschlagen, doch davor erwartet den Schützling von Nicolas Massu zunächst ein schweres Viertelfinale. „Das ist sehr schwer“, meinte Thiem auf den möglichen Coup angesprochen. „Morgen erwartet mich eine richtig schwere Partie. Entweder Federer, der schon wieder top in Form ist auch auf Sand, oder Monfils, der ein sehr gutes Jahr spielt. Das Turnier ist unglaublich besetzt, ab heute gibt es nur noch absolute Kracherpartien. Ich freue mich, dass ich im Viertelfinale stehe.“