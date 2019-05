Tyra Banks nach 22 Jahren wieder am Bikini-Cover

Kein „nicht gut genug“

Auf Instagram schrieb Banks, dass sie für alle posiert habe, „denen gesagt wurde, dass sie wegen ihres Körpers, Alters oder was auch immer nicht gut genug seien.“ Sie sei hier, „um dir zu sagen, dass du verdammt heiß bist, egal was jemand sagt!“ Das gefiel übrigens auch ihre Kollegin Heidi Klum. Die ebenfalls 45-Jährige kommentierte: „Love you always“ („Liebe dich immer“).