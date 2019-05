Buwog-Zeuge will über brisante Aufnahmen verfügen

Tonbandaufnahmen „zum Schutz meiner Familie“

Alles, was er in anderen Einvernahmen oder in Untersuchungsausschüssen gesagt habe, hätten den Zweck gehabt, „hier vor Gericht zu landen“. Daher sei alles, was er heute unter Wahrheitspflicht sage, „das Maß aller Dinge“. In diesem Zusammenhang erklärte Ramprecht, dass er stets versucht habe, Plech im Unklaren darüber zu lassen, „was Sache ist“. Denn sollte seiner Familie etwas zustoßen, hätte er ausreichend Beweismaterial in Form von Gesprächsaufzeichnungen, um Plech zu schaden.