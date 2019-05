Rapid holt verletzten Kühbauer-Liebling als Neuner

Unter Kühbauer absolvierte Fountas in St. Pölten sieben von neun möglichen Bundesligaspielen und konnte dabei zwei seiner bislang vier Treffer in Österreichs höchster Spielklasse erzielen. Insgesamt brachte es der 23-jährige Grieche bereits auf 124 Ligapartien im Oberhaus, 28 in Österreich (für St. Pölten und Grödig), sowie 96 in seiner Heimat (für AEK Athen, Panionios Athen und Asteras Tripolis), in denen er 15 Treffer beisteuerte.