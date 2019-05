17-Jähriger fuhr völlig high und ohne Schein

Gestoppt wurden am Mittwoch drei Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren, die in Salzburg-Liefering mit dem Auto unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellte sich allerdings heraus, dass der Lenker, ein 17-jähriger Russe, gar keinen Führerschein hat und die Kennzeichen am Pkw als gestohlen aufschienen. Zudem wurden auch noch Drogen gefunden.