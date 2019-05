„Lasse es nicht zu, Österreich schlechtzureden“

Mit scharfen Worten hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf die Kritik der UNO an der Migrationspolitik Österreichs reagiert. „Wir nehmen jede Kritik sehr ernst, aber ich lasse es als Bundeskanzler nicht zu, Österreich schlechtzureden“, so der ÖVP-Chef am Donnerstag. „Wir haben in Österreich im europäischen Vergleich einen herausragenden Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise geleistet.“