Neumarkter sammelten über eine Tonne Müll ein

So engagierte Bewohner braucht eine Stadt: In Neumarkt am Wallersee starteten mehr als 300 Bürger unter dem Motto „Gemeinsam für eine saubere Umwelt“ eine gemeinsame Reinigungsaktion. Die Mitglieder der insgesamt 25 Vereine und Gruppen sammelten insgesamt 172 große Müllsäcke, die insgesamt 1,36 Tonnen wogen.