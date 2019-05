Kriminelles Chamäleon in Oberkärnten geschnappt

Ein Serienkrimineller ging der Kärntner Polizei eher zufällig in Oberkärnten ins Netz. Der gebürtige Ungar hatte in einem Laden in Gmünd einige Spirituosenflaschen eingepackt ohne zu bezahlen und fuhr davon. Der Kaufhausdetektiv verfolgte ihn allerdings. Bei der Festnahme kam noch einiges zum Vorschein…