Große Aufregung um den Babynamen Archie

Der Name ist jedenfalls ungewöhnlich für das britische Königshaus. Und im wahrsten Sinne des Wortes mutig. Die englische Kurzform von Archibald stammt vom altdeutschen Namen Erkenbald ab. „Erchan“ bedeutet in etwa vornehm und „bald“ wird mit kühn und mutig übersetzt. Außerdem könnte der Namen eine heimliche Hommage an Prinzessin Diana, die verstorbene Mutter von Prinz Harry sein. Ein Vorfahre von ihr war Archibald Campbell, der 9. Earl of Argyll, der im 17. Jahrhundert lebte.