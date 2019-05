Von CES verbannter Vibrator bekommt Preis zurück

Das Start-up Lora DiCarlo hatte seinen Robo-Vibrator Anfang des Jahres auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentiert und als „weltweit erstes freihändiges Gerät für den heiligen Gral des Orgasmus“ angepriesen. Den CES-Veranstaltern gefiel dies so gut, dass sie den Vibrator „Osé“ zunächst mit einem CES Innovation Award in der Kategorie Robotik auszeichneten.