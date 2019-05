Countdown zum Finale: Schafft es morgen „Schotti“?

Spannung im Finale

Neun Solotänze, ein Gruppentanz, ein „Double Dance“ - all das haben die drei „Dancing Stars“-Finalpaare bereits in den ersten sieben Shows mit Bravour gemeistert. Am Freitag ist es ab 20.15 Uhr live in ORF 1 so weit, dann stehen für Lizz Görgl und Thomas Kraml, Nicole Wesner und Dimitar Stefanin sowie Michael Schottenberg und Conny Kreuter die finalen Tänze auf dem Programm. Zunächst muss jedes Paar einen Pflichttanz (Quickstepp, Samba, Jive) und einen Contemporary (modernen Ausdruckstanz) präsentieren. Jene zwei Paare, die die meisten Punkte und Votes von Jury und Publikum bekommen, betreten mit ihrem Showtanz ein letztes Mal das „Dancing Stars“-Parkett - und nur eines davon wird schließlich zum „Dancing Star 2019“ gekürt.