Bucks im Conference-Finale, Warriors kurz davor

Milwaukee zeigte wieder eine geschlossen starke Mannschaftsleistung und diktierte das Match gegen Boston von Beginn weg. Superstar Giannis Antetokounmpo führte die Bucks mit 20 Punkten sowie jeweils acht Rebounds und Assists beim vierten Sieg en suite an. In der Vorschlussrunde trifft das Team aus Wisconsin, das bisher nur 1971 NBA-Champion geworden ist, entweder auf die Toronto Raptors oder die Philadelphia 76ers. Aktuell führt der einzige kanadische NBA-Klub 3:2. Das sechste Spiel der Serie findet in der Nacht auf Freitag in Philadelphia statt.