Wolff knallhart: Mercedes-Siege „schmeichelhaft“

Nun folgt die Rückkehr nach Katalonien, wo Ferrari bei den Winter-Tests laut Wolff eine „beeindruckende Pace“ gezeigt hätte. Die Italiener und Red Bull kamen mit kommunizierten Updates an ihren Boliden nach Spanien. Wolff erwartete auch deshalb „kein einfaches“ Rennen und sah durchaus Handlungsbedarf. „Uns ist bewusst, dass wir uns in einer Vielzahl an Bereichen verbessern können und müssen. Deshalb erwarten wir in Spanien ein hart umkämpftes Wochenende. Zunächst gegen unsere Gegner, aber auch zwischen unseren Fahrern.“