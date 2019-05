Spurs-Trainer jubelt: „Meine Spieler sind Helden“

Son Heung-min (Tottenham-Offensivspieler): „Ich habe sowas auch nicht so oft gesehen. In der ersten Hälfte haben wir zwei Tore kassiert, aber wir haben auch Chancen gehabt. In der zweiten Hälfte war es ein komplett verrücktes Spiel. Wir sind einfach so glücklich, und wir haben so gefightet bis zum Ende. Wir haben an uns geglaubt. Drei Tore von Lucas sind einfach Wahnsinn. Die Mannschaft hat in jeder Situation gekämpft.“