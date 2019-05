Großklein: Erdbaubetrieb soll „legalisiert“ werden

Gemeinderat will nachträglich umwidmen

In der äußerst komplexen Querele möchte die Großkleiner ÖVP nun Kolars Unternehmen, das im März von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt worden ist, nachträglich absegnen. Dazu beschloss der Gemeinderat am Dienstag die Änderung von Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan, um das fragliche Areal als „Verkehrsfläche“ und „Freiland – Sondernutzung Lagerplatz“ auszuweisen.