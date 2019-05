Muttertags-Millionen für die steirische Wirtschaft

Seit 1924 wird in Österreich der Muttertag jeweils am 2. Sonntag im Mai gefeiert, ein florales Präsent gehört für viele dazu. Vor allem in unserem Land: Einer internationalen Umfrage zufolge zählen wir beim Blumenschenken zu den europäischen Spitzenreitern. 20 Millionen Stück wandern über die Ladentische, schon 60 Prozent des Bedarfs können in dieser Jahreszeit aus heimischer Produktion abgedeckt werden.