Brasilien-GP laut Staatschef ab 2020 in Rio

Laut Brasiliens Staatspräsident Jair Bolsonaro wird der Formel-1-Grand-Prix in seinem Land ab 2020 nicht mehr in Sao Paulo, sondern in Rio de Janeiro über die Bühne gehen. Demnach soll in Deodoro im Nordwesten von Rio in nur sechs bis sieben Monaten Bauzeit ein neues Autodrom gebaut werden.