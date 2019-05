Die UEFA hat den europäischen Fußball-Ligen am Mittwoch in Nyon ein umstrittenes Projekt vorgestellt - einen neuen Modus für die Champions League ab 2024. Beim Vorschlag des Kontinentalverbandes soll es sich um vier Achtergruppen mit einem System von Auf- und Abstieg handeln, das große Clubs bevorzugen würde. Das verriet eine mit der Sache vertraute Quelle der französischen Nachrichtenagentur AFP. Im Video oben sehen und hören Sie, was die Profiligen davon halten.