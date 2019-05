Mit fast 200 Sachen über die Autobahn

Beamte der Autobahnpolizei Klagenfurt führten am Mittwoch bei Pörtschach auf der Südautobahn Lasermessungen durch. Gegen 15 Uhr tappte ein 43-jähriger Spittaler in die Radarfalle. Der Mann war mit fast 200 Sachen unterwegs. Laut Lasermessung wurde eine Geschwindigkeitsübertretung von 66 km/h festgestellt. Die dort erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt maximal 130 km/h. Der Lenker konnte angehalten werden. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird der BH Klagenfurt zur Anzeige gebracht.