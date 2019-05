Trickbetrüger macht sich mit Ring auf und davon

Kurz vor 13 Uhr landete der männliche Unbekannte den Coup. „Nachdem er die Angestellte des Juweliergeschäfts in ein Verkaufsgespräch verwickelt hatte, konnte er in einem günstigen Moment einen Damenring aus Weißgold und bestückt mit Diamanten im Wert eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages entwenden“, so die Polizei.