Thiem im Achtelfinale gegen Monte-Carlo-Sieger

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem trifft am Donnerstag im Achtelfinale des ATP-1000-Turniers von Madrid auf Fabio Fognini. Der Italiener ist derzeit in Topform, gewann vor rund zwei Wochen das Turnier in Monte Carlo gegen den Serben Dusan Lajovic. In Madrid setzte sich der als Nummer zehn gesetzte Sandplatz-Spezialist am Mittwoch gegen John Millman (AUS) klar mit 6:2 und 6:2 durch.