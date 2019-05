Verdacht bestätigt: Mann an Masern erkrankt!

In Kufstein ist ein Mann an Masern erkrankt. Die Bestätigung des Virologielabors ist laut Land am Mittwochnachmittag eingetroffen. Der Hausarzt des Mannes hatte die Erkrankung bereits vermutet und ihn zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geschickt. Dort wurde der Patient umgehend isoliert, um keine anderen Personen anzustecken.