Harrys und Meghans Sohn heißt Archie Harrison

„Magisch und unglaublich“

Die 37-Jährige konnte sich nach der Geburt am Montag zwei Tage lang mit dem Kind ausruhen. Sie sagte: „Es ist magisch und echt unglaublich. Er ist ein Traum, also waren es besondere Tage.“ Vater Harry berichtete über das Elternsein: „Es ist toll. Eltern zu sein ist unglaublich. Es sind zwar erst zweieinhalb bis drei Tage, aber wir sind so begeistert, unser eigenes Bündel an Glück zu haben.“ Er freue sich darauf, den Buben „langsam aufwachsen zu sehen“.