Tirol als Vorreiter bei alpinen Technologien

Kein Wunder, dass die Weltleitmesse für alpine Technologien im Herz der Alpen stattfindet. Doch Tirol hat nicht nur die passende Kulisse zu bieten, sondern weiß diese auch durchaus auszustatten. „Wir sind inzwischen weltweit Nummer eins in Sachen Skierdays – vor Frankreich und den USA“, gibt Franz Hörl, Obmann des Seilbahnfachverbands, stolz an. Die letzte Tiroler Wintersaison kann sich mit 24 Millionen Ersteintritten rühmen. Was Seilbahnen, Beschneiung, Winterdienstgeräte und dergleichen angeht, orientiert sich die ganze Welt im Rahmen der Interalpin an Tirol.