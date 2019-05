„In Engelhartszell ist der ideale Platz gefunden“

Der ehemalige Baumeister Josef Schütz (65) eröffnete vor 25 Jahren in Linz eine Galerie. Heute führt der Sammler nur mehr in Wien zwei Kunstgalerien, verleiht Bilder an Museen weltweit. Er plant in Engelhartszell ein Privatmuseum, das sich selbst finanziell trägt. „Spatenstich soll im Herbst erfolgen“, sagt er zur „Krone“.