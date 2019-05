Almfamily - Familienurlaub in Osttirol

Einzigartige Lage auf 1.450m in unberührter Natur

Ein Sommerurlaub in Tirol im Sonnendorf Obertilliach ist ideal für Familien. Die frische Bergluft und die heilsame Landschaft mit ihren zahllosen Blumenwiesen und klaren Bergseen versprechen pure Erholung. Die abwechslungsreiche Umgebung von Obertilliach lädt zu einem Wanderurlaub in Tirol ein, in dem es vieles zu entdecken gibt. Vom Tal aus führen etliche Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden weg, die zu den Gipfeln des Gailtals führen. Gerade mit kleinen Kindern ist die Fahrt mit der Golzentipp-10er-Gondelbahn auf den Sonnenhang des Golzentipps zu empfehlen. Hier können Sie so einiges erleben. Ob Biken oder Bergsteigen. Ob Wandern oder Walken. Ob Paragliding oder Ponyreiten. In der kristallklaren Luft ist Bewegung gesund und vitalisierend. Oder Sie machen sich auf zu tollen Ausflügen in die nähere Umgebung oder lassen einfach mal das Nichtstun Oberhand nehmen. Schließlich sind Sie im Urlaub.