Auf Spezial-Station im Spital bricht neue Ära an

Die Gesundheit ist der größte Budget-Posten im Budget des Landes: 6,8 Millionen flossen gerade in den neuen Trakt für Radiotherapie und Nuklearmedizin. „Es ist ein wichtiger Schritt in der Modernisierung“, betont Landesvize Christian Stöckl. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen an den Landeskliniken in dieser Regierungsperiode weit über 200 Millionen Euro. Am neuesten Stand der Technik zu sein, ist in der Medizin eine große Herausforderung. Es gab auf der Spezial-Station auch keine Unterbrechung bei den Behandlungen. Baubehörde, Strahlenschutz, Physiker - alle gestalteten den Bau mit. Die „Krone“ hat bei Prof. Christian Pirich von der Nuklearmedizin nachgefragt, was sich für Patienten jetzt ändert.