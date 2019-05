Flaggschiff im Spital: Millionen für Radiotherapie

Die Erinnerungen an die alte Station sind schnell verdrängt, jetzt freuen sich Ärzte und Pflege über hochmodernes Ambiente. Die Auflagen sind enorm: Sogar die Fugenmasse zwischen den Badfliesen muss „strahlentauglich“ sein. Das Wasser aus dem Sanitärbereich wird in Spezialbecken im Keller aufgefangen und kann erst nach mehreren Schritten in die Kanalisation gehen.