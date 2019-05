Herz für Maibaum-Brauch

Rot-weiß-rote Bandl verschönern die aalglatten Stämme. Überall zeigen Vereine und Maibaum-Gruppen ein Herz für die Tradition. In St. Veit haben Landjugend und Trachtenverein gemeinsam einen 38-Meter-Baum aufgestellt. Der Trachtenverein „D’Goastoana“ und die Naturfreunde sind in den Brauch in Radstadt involviert. Und in Kaprun haben die Mitglieder des Gemeindebauhofs kräftig angepackt. 25er-Fassl von Stiegl für alle!