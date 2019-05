Depression und Alkohol: Golf-Star Kirk nimmt Pause

„Aber nach mehreren Rückfällen ist mir klar geworden, dass ich das nicht alleine beheben kann“, schrieb der 34-jährige Kirk, der seinen bis dato letzten Turniererfolg vor vier Jahren gefeiert hat. Kirk hatte erst kürzlich zusammen mit dem Österreicher Sepp Straka am als Teambewerb ausgetragenen PGA-Turnier in New Orleans teilgenommen.