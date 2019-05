Neue Spielzeit im Zeichen der Heimat-Erkundung

In dieser Saison war und ist das Schauspielhaus Graz viel auf Reisen. Etwa in Burkina Faso für „Die Revolution frisst ihre Kinder“ oder demnächst beim Theatertreffen in Berlin. „2019/2020 bleiben wir aber zuhause und erkunden den Begriff Heimat“, versprach Intendantin Iris Laufenberg bei der Spielplan-Präsentation.