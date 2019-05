It-Girl Paris Hilton aktuell in Wiener Innenstadt

Millionen Fans auf Instagram hoffen darauf, das weltweit bekannte It-Girl Paris Hilton einmal persönlich zu treffen. In Wien ist das momentan möglich: Aktuell ist die berühmte Hotelerbin in der Bundeshauptstadt unterwegs. Nachdem sie gestern offenbar in der Nacht schon die Stadt unsicher machte, wurde sie heute Abend im „ONE o ONE“ gesehen.