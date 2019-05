Auch ÖAMTC vertraut nun auf Know-how aus Linz

Das Schild „Oberbank Leasing“ neben dem Aufzug im Erdgeschoß des Gebäudes in der Schubertstraße in Linz erinnert noch an den Vormieter der Räumlichkeiten, in denen es sich nun Mobile Agreements bequem gemacht hat. Wer das zweistöckige Büro betritt, dem fällt sofort eine Wendeltreppe ins Auge, dazu Holztische, offene Regale, die an ein Wohnzimmer erinnern.