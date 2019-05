TEST bug reproduce Sussex

Zweitwohnsitz in den USA

Doch Großbritannien soll nicht das einzige Zuhause des Kleinen sein. Quellen berichten, dass die Sussexes auf der Suche nach einem Haus in Los Angeles sind, um auch Zeit in den USA, der Heimat der ehemaligen Schauspielerin, verbringen zu können. Vermutet wird, dass das Paar auch die doppelte Staatsbürgerschaft für ihr Kind und weitere Kinder beantragen wird. Die Großmutter, Doria Ragland, lebt in Los Angeles. Außerdem wurde berichtet, das Paar strebe eine offizielle Repräsentationsaufgabe in Afrika an und wolle auch dort einige Monate im Jahr verbringen.