Suche nach Brandursache läuft

Davor hing das Schiff am Stromnetz für die Kühlgeräte an Bord. Erste Vermutungen gehen dahin, dass es einen Defekt gegeben haben könnte. Laut Polizei dürfte das Feuer im vorderen Unterdeck ausgebrochen sein. Die Brandursache war bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Der Familienbetrieb will weiterkämpfen. 1956 wurde das Schifffahrtsunternehmen gegründet, es war das erste am See.