U-Bahn-Fahrgast (35) vor einfahrenden Zug gestoßen

In Deutschland sorgte zuletzt ein Fall in Hamburg für Aufsehen. Ein Zeuge beobachtete am 29. Oktober 2018 eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein Mann einen bislang Unbekannten anschrie. Dann soll er den anderen Mann mit der Schulter gegen den Körper in Richtung des Gleisbetts gestoßen haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der U-Bahn-Station „Willem-van-Vloten-Straße“. Der Täter konnte bislang nich ausgeforscht werden.