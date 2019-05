It-Girl Paris Hilton auf Party-Tour in Wiener City

Das weltweit bekannte It-Girl Paris Hilton führt ein Jetset-Leben. Millionen Fans auf Instagram hoffen wohl darauf, sie einmal zu treffen. Bereits gestern Morgen ließen Postings darauf schließen, dass sich das Starlet in der Stadt befindet. Am Abend war es dann offiziell: Paris Hilton ist in Wien! Nach einem Besuch im bekannten Restaurant „ONE o ONE“ ging es zur Party in den beliebten Wiener Club „VIEiPEE“.