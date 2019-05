Silent Dating für homosexuelle Singles

„Die Auswahl der richtigen Worte kann durchaus stressig sein und Kommunikation beziehunsgweise das Kennenlernen an sich ist so facettenreich, so dass die Reduzierung auf die nonverbale Kommunikation es möglich macht, diese bewusster wahrzunehmen - an sich selbst und an anderen. Dies ist der Ansatz vom Silent Dating: Wenn wir der nonverbalen Kommunikation anderer und unserer eigenen verbalen Kommunikation so viel Aufmerksamkeit schenken, warum dann nicht die Nonverbale in den Fokus setzen?“