Pirchner: „Das Haus Europa muss entstaubt werden“

„Zuspruch auf der Straße sagt mir, dass die Entscheidung richtig war“

Pirchner erzählte im Livetalk auch davon, wie er erstmals davon erfahren hatte, dass ihn die Partei als EU-Kandidaten aufstellen möchte. „Ich habe gerade für meine Kinder gekocht, als der Anruf von der Partei kam. Ich dachte zuerst an den Ö3-Callboy und hab das alles für einen Schmäh gehalten.“ Am nächsten Tag habe er sich dafür entscheiden, in den Ring zu steigen. „Es ist eine große Ehre für mich. Alleine der Zuspruch, den ich auf der Straße erfahre, sagt mir, dass die Entscheidung richtig war.“ Warum er mit 61 noch eine Karriere als EU-Abgeordneter anstrebe? „Weil ich das so möchte. Ich bin mit 61 zu jung, um alt zu sein. Ich darf was bewegen, darf für das Gemeinwohl arbeiten. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann fährt die Eisenbahn und bleibt nicht mehr stehen.“