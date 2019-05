Billigfluglinie Lauda setzt Passagiere auseinander

Auseinandersetzen von Familien in USA verboten

Bei Ryanair sorgt diese Praxis seit längerer Zeit für Aufregung. Passagiere und Verbraucherschützer in Irland und Großbritannien hegten schon länger den Verdacht, dass Familien und gemeinsam Reisende über einen Algorithmus absichtlich auseinandergesetzt werden. Dem Bericht einer irischen Zeitung zufolge passiert das über den Nachnamen sowie die Buchungsnummer. Laut „Daily Mail“ setzt auch Wizz Air Familien, Paare und Gruppen ohne Sitzplatzreservierungen auseinander. Ob weitere Billigfluglinien ähnlich vorgehen, ist nicht bekannt. In den USA ist das Auseinandersetzen von Familien sogar per Gesetz verboten. Der US-Kongress verabschiedete 2016 dazu den „Families Flying Together Act“.