EAV-Kopf Thomas Spitzer ist jetzt ein „Professor“

Was einem Musiker auf Abschiedstournee alles widerfährt: Der Kreativkopf der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV), Thomas Spitzer, darf sich nun mit dem Titel „Professor“ schmücken. Im Zuge des Abschlusskonzertes "1000 Jahre EAV - Abschiedstournee (Die Erste)′′ in der Grazer Stadthalle am Dienstagabend zeichneten Lnadeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und sein Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) Spitzer aus.