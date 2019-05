50 Schafe mähen jetzt das Gras auf der Donauinsel

„Wir wollen, dass die Donauinsel auch in den nächsten Jahren dem Wiener und der Wienerin zu Verfügung steht.“ meint Gerald Loew, Leiter der MA45 - Wiener Gewässer. Er ist für das Projekt LIFE DICCA verantwortlich. DICCA steht dabei für „Danube Island Climate Change Adaption“, also Anpassung der Donauinsel an den Klimawandel. Die Schafe als Rasenmäher sind nur ein Teil von mehreren Maßnahmen, welche die Insel vor hohen Temperaturen und starken Regenfällen schützen soll. „Im Moment ist es so, dass wir zwei bis drei Mal im Jahr maschinell abmähen, das hat zur Folge, dass andere tierische Inselbewohner kein Futter mehr haben, und Pflanzen schlechter wachsen. Die Schafe haben den Vorteil, dass sie die Wiese über das ganze Jahr langsam abgrasen, sodass der Lebensraum für andere Lebewesen nicht zerstört wird.“ beschreibt Gerald Loew die Vorteile des Projekts.