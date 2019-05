„Provokation“: Legendäre Hits als Zündstoff

Nun dreht er den Spieß um - und stellt ins Rampenlicht, was auf den ersten Hinhörer gar nicht so brisant wirkte, wie es tatsächlich war. In „Provokation!“ erzählt er von den Songs, die in irgendeiner Art und Weise für Zündstoff sorgten. Wie z. B. Billie Holidays aufwühlendes Klagelied „Strange Fruits“, in dem sie von den Opfern der Lynchjustiz singt. Oder gezählte „22 Orgasmen“ in Donna Summers „Love To Love You Baby“, Falcos vorprogrammierter Schocker „Jeanny“, „Anarchy In The U. K.“ von den Sex Pistols und viele mehr. Und manchmal wirbelte schon der Künstler als Kunstwerk Staub auf - wie die Inszenierung von Rammstein oder Conchita Wurst.